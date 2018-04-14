Repubblica: в Италии полиция остановила грузовик с 2 кг тротила 

ТАСС, 14 апреля. Итальянские правоохранители обнаружили 2 кг тринитротолуола в грузовике, въехавшем в страну из Франции через туннель Монблан. Об этом сообщила в субботу газета La Repubblica.
По ее информации, за рулем грузовика был 56-летний выходец из Боснии. Шашки боеприпасов были спрятаны за приборной панелью автомобиля.
Как отмечает газета, полицейским также удалось обнаружить два детонатора.
Четыре пассажира и водитель грузовика были задержаны и допрошены правоохранительными органами. На данный момент полиция не считает, что взрывчатка предназначалась для осуществления террористического акта.