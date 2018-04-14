ДТП под Вологдой: против водителя фуры возбудили уголовное дело 

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении водителя грузового автомобиля Volvo, врезавшегося в микроавтобус с пассажирами в Вологодской области, сообщается на сайте УМВД России по региону.
ДТП будет расследоваться по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
«По предварительной информации, водитель 1959 г.р., управляя большегрузом с полуприцепом с бортовой платформой, применив экстренное торможение, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с микроавтобусом под управлением водителя 1971 г.р.», — рассказали в МВД.