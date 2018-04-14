ДТП под Вологдой: против водителя фуры возбудили уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении водителя грузового автомобиля Volvo , врезавшегося в микроавтобус с пассажирами в Вологодской области, сообщается на сайте УМВД России по региону.

ДТП будет расследоваться по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».