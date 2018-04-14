Пять автомобилей столкнулись в Подмосковье

Три человека погибли при столкновении пяти автомобилей в Ногинском районе Подмосковья

В Ногинском районе Московской области произошло ДТП с участием пяти автомашин, погибли три человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

«На 33 км трассы М7 в Подмосковье произошло столкновение пяти автомобилей — двух фур, «Газели», легковой машины и еще одного автомобиля. В результате аварии, по предварительным данным, погибли три человека», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия устанавливаются все обстоятельства случившегося.