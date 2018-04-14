Три человека погибли при столкновении пяти автомобилей в Ногинском районе Подмосковья 

В Ногинском районе Московской области произошло ДТП с участием пяти автомашин, погибли три человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.
«На 33 км трассы М7 в Подмосковье произошло столкновение пяти автомобилей — двух фур, «Газели», легковой машины и еще одного автомобиля. В результате аварии, по предварительным данным, погибли три человека», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия устанавливаются все обстоятельства случившегося.
В пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области сообщили, что спасатели приняли участие в ликвидации последствий указанного ДТП. Для этой цели были привлечены 22 человека и семь единиц техники.