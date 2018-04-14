Автомобиль ГИБДД протаранил грузовик в левобережье Новосибирска

ДТП с участием инспектора ГИБДД произошло минувшей ночью в Новосибирске.

На улице Станционной, напротив ТЭЦ-2, автомобиль ГИБДД протаранил сзади небольшой грузовик. Об этом сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» ВКонтакте.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель грузовика на кемеровских номерах, направляясь в сторону Димитровского моста в крайнем ряду, заблудился в ночном городе и решил притормозить, чтобы посмотреть карту. В это время в него врезался полицейский автомобиль, ехавший позади.

Судя по фото с места аварии, служебный седан получил серьёзные повреждения спереди. С места ДТП его увез эвакуатор. Инспектор отделался ушибами и от госпитализации отказался.