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Задержание инспекторов ДПС, пьяный погром в Зареке и первый сбитый велосипедист: дорожные видео недели
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Задержание инспекторов ДПС, пьяный погром в Зареке и первый сбитый велосипедист: дорожные видео недели 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Минувшая неделя оказалось богатой на аварии с участием пьяных водителей. Неадекватные автомобилисты сносили столбы и калечили своих пассажиров, устраивали погром на парковке и врезались в дорожные ограждения.
Погром в Зареке
10 апреля в Тюмени пьяный водитель Land Rover протаранил 13 машин. Устроив массовое ДТП, в результате которого помимо автомобилей пострадал один человек, 34-летний мужчина отправился домой спать.
Land Rover повредил 13 машин
Инспекторов ДПС задержали за взятку
В минувшую субботу, 7 апреля, в Ишиме оперуполномоченные местного отдела полиции и оперативно-разыскной части собственной безопасности областного УМВД задержали двух дорожных инспекторов, подозреваемых в получении взятки. Известно, что сотрудников госавтоинспекции взяли с поличным.
Фигурантов этой истории уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлекли к уголовной ответственности. Отвечать за подчиненных, получивших от водителя взятку, придется и их непосредственным руководителям.
Первый сбитый велосипедист
У торгово-развлекательного центра «Гудвин» на днях под колеса автомобиля попал велосипедист. Молодой человек забыл, что переходить дорогу нужно пешком, разогнался и решил срезать путь. К счастью, все обошлось без серьезных травм.
Задержание инспекторов ДПС4_2018-04-13  Водители маршруток нарушают ПДД  Водители общественного транспорта продолжают нарушать правила дорожного движения. На этой неделе в редакцию 72.ru читатели прислали два наглядных доказательства этого. В обоих случаях водители маршруток решили не стоять вместе со всеми в ожидании поворота, а совершить маневр из среднего ряда, по которому можно двигаться только прямо. В первом случае нарушение произошло на перекрестке улиц Северной и Герцена, а во втором — на пересечении Мельникайте и Республики.
Задержание инспекторов ДПС3_2018-04-13  Необычный способ перевозки животных
На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень в районе поселка Ушаково читатель 72.ru увидел, как местные жители перевозят домашних животных. Лошадь ехала в открытом кузове небольшого грузовика. Предусмотрительный хозяин позаботился, чтобы она не скучала в дороге и снабдил ее кормом. В итоге лошадь совершенно не обращала внимание на проезжающие мимо автомобили, а мирно жевала свой дорожной паек.
Задержание инспекторов ДПС1_2018-04-13  Если вы стали свидетелем ДТП или хамского поведения на дороге, сделали фото или видео, сообщите нам на почту Написать письмо или по телефону: 8-963-058-69-84 (SMS, WhatsApp, Viber).
72.ru: последние новости
Устроил ДТП и ушёл домой спать: в Заречном пьяный водитель на Land Rover протаранил 13 автомобилей В районе ДОК «Красный октябрь» прохожие нашли на тротуаре тело мужчины В Тюмени будут судить банду мошенников, устраивавших автоподставы для владельцев дорогих иномарок
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