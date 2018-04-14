Задержание инспекторов ДПС, пьяный погром в Зареке и первый сбитый велосипедист: дорожные видео недели

Минувшая неделя оказалось богатой на аварии с участием пьяных водителей. Неадекватные автомобилисты сносили столбы и калечили своих пассажиров, устраивали погром на парковке и врезались в дорожные ограждения.

Погром в Зареке

10 апреля в Тюмени пьяный водитель Land Rover протаранил 13 машин. Устроив массовое ДТП, в результате которого помимо автомобилей пострадал один человек, 34-летний мужчина отправился домой спать.

Land Rover повредил 13 машин

Инспекторов ДПС задержали за взятку

В минувшую субботу, 7 апреля, в Ишиме оперуполномоченные местного отдела полиции и оперативно-разыскной части собственной безопасности областного УМВД задержали двух дорожных инспекторов, подозреваемых в получении взятки. Известно, что сотрудников госавтоинспекции взяли с поличным.

Фигурантов этой истории уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлекли к уголовной ответственности. Отвечать за подчиненных, получивших от водителя взятку, придется и их непосредственным руководителям.

Первый сбитый велосипедист

У торгово-развлекательного центра «Гудвин» на днях под колеса автомобиля попал велосипедист. Молодой человек забыл, что переходить дорогу нужно пешком, разогнался и решил срезать путь. К счастью, все обошлось без серьезных травм.

Задержание инспекторов ДПС4_2018-04-13 Водители маршруток нарушают ПДД Водители общественного транспорта продолжают нарушать правила дорожного движения. На этой неделе в редакцию 72.ru читатели прислали два наглядных доказательства этого. В обоих случаях водители маршруток решили не стоять вместе со всеми в ожидании поворота, а совершить маневр из среднего ряда, по которому можно двигаться только прямо. В первом случае нарушение произошло на перекрестке улиц Северной и Герцена, а во втором — на пересечении Мельникайте и Республики.

Задержание инспекторов ДПС3_2018-04-13 Необычный способ перевозки животных

На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень в районе поселка Ушаково читатель 72.ru увидел, как местные жители перевозят домашних животных. Лошадь ехала в открытом кузове небольшого грузовика. Предусмотрительный хозяин позаботился, чтобы она не скучала в дороге и снабдил ее кормом. В итоге лошадь совершенно не обращала внимание на проезжающие мимо автомобили, а мирно жевала свой дорожной паек.

Задержание инспекторов ДПС1_2018-04-13 Если вы стали свидетелем ДТП или хамского поведения на дороге, сделали фото или видео, сообщите нам на почту Написать письмо или по телефону: 8-963-058-69-84 (SMS, WhatsApp, Viber).