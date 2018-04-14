«Красивые парни не тонируются»: как Динар Гильмутдинов снимал пленку с машин уфимских водителей

Вечер и ночь с пятницы на субботу. Именно в это время по статистике случается наибольшее количество ДТП. Причем из них львиная доля происходит по вине пьяных водителей. В очередной рейд вместе с главным госавтоинспектором республики отправились и корреспонденты Ufa1. Мы увидели, как штрафовали водителей, как оправдывались автомобилисты и много ли у нас в Уфе любителей спрятаться от чужих глаз. В огромном металлическом ангаре собираются сотрудники ГИБДД , которые отправятся сегодня патрулировать улицы и отлавливать тех самых любителей принять на грудь и спрятаться за темными стеклами своих машин.

Сотрудники Госавтоинспеции загоняют полицейские авто, паркуют их ровным рядом и сами отправляются на построение. Начинается своеобразная летучка. Все как в обычном офисе: разбор полетов, наставления и обсуждение графика работ. Кто-то получает замечания, кто-то похвалу, а после инструктажа и внушений дорожные полицейские садятся за руль и отправляются на уфимские улицы. Мы, в свою очередь, во главе с Динаром Гильмутдиновым и начальником уфимского ГИБДД, Ильнуром Садыковым выдвигаемся на площадь Володарского. Спойлер: здесь дорожные полицейские выпишут первые штрафы любителям черной пленки и поймают нетрезвого водителя.

Пока едем Динар Гильмутдинов рассуждает о любителях «закатать» машину. — Я, когда останавливаю таких водителей, всегда говорю: «Вот ты парень вроде симпатичный, зачем тебе тонировка?» — улыбнулся Динар Гильмутдинов. — Если у вас аллергия на солнце, наденьте солнцезащитные очки, а тонироваться нельзя. На часах 18:15 — час пик, все уфимцы торопятся домой и тут-то проще всего вычислять нарушителей, их видно невооруженным глазом в плотном потоке, считают сотрудники ГИБДД.

Полицейские выходят на проезжую часть и каждого «тонированного» просят прижаться к обочине, где потом проверят стекло их автомобилей на светопропускаемость и при необходимости накажут.

— Зато тебя теперь видно! Полковник полиции лично срывал пленку с автомобилей уфимцев, при этом шутил: — Ну все, теперь тебя девушки видят! Такой симпатичный, зачем тонируешься?

Сотрудники полиции отметили, что светопропускаемость стекол должна быть 75%, а не 12 — как у многих. Не оставили без внимания и тех, кто выезжает на забитый перекресток.

«Попались» на данном нарушении водители маршруток. За несоблюдение данного правила им был выписан штраф. Но какого было удивление Динара Гильмуидинова, когда он заметил, что в потоке один из автомобилей едет, явно нарушая сразу несколько правил дорожного движения. Главный госавтоинспектор тут же останавливает нерадивого водителя. А когда паренек распахнул дверь, то из салона машины запахло алкоголем.

Но инспекторы ГИБДД говорят, что выводы делать рано, мол, а вдруг у него «стеклоомывайка» ядреная, или, может, бутылка водки в салоне разбилась. Приглашают водителя «подуть в трубочку», но, прихватив бутылку горячительного, молодой человек садится в патрульную машину, но проходить освидетельствование отказывается.

Дорожные полицейские составляют протокол, водитель пытается дать свою версию произошедшего, как-то оправдаться, но сотрудники ГИБДД остаются непреклонны.