В Стерлитамаке в центре города лоб в лоб столкнулись две иномарки

В минувшую пятницу, 13 апреля, в центре башкирского городка произошла жуткая авария: на скорости столкнулись две иномарки.

Mazda. Фото с места ДТП выложили участники крупного автомобильного сообщества «БашДТП». Как рассказали очевидцы, авария произошла в Стерлитамаке на перекрёстке улиц Худайбердина и Элеваторной. По предварительным данным, столкнулись FIAT

Удар оказался такой силы, что автомобили буквально разбросало по проезжей части. На место приехали сотрудники дорожной полиции МЧС и медики.

— Информация о пострадавших уточняется, проводятся экспертизы, — пояснил источник Ufa1.

Что стало причиной аварии и кто виноват в ДТП, установят эксперты после того, как проведут все необходимые проверки.