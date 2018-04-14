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В Стерлитамаке в центре города лоб в лоб столкнулись две иномарки
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В Стерлитамаке в центре города лоб в лоб столкнулись две иномарки 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В минувшую пятницу, 13 апреля, в центре башкирского городка произошла жуткая авария: на скорости столкнулись две иномарки.
Фото с места ДТП выложили участники крупного автомобильного сообщества «БашДТП». Как рассказали очевидцы, авария произошла в Стерлитамаке на перекрёстке улиц Худайбердина и Элеваторной. По предварительным данным, столкнулись FIAT и Mazda.
Удар оказался такой силы, что автомобили буквально разбросало по проезжей части. На место приехали сотрудники дорожной полиции, МЧС и медики.
— Информация о пострадавших уточняется, проводятся экспертизы, — пояснил источник Ufa1.
Что стало причиной аварии и кто виноват в ДТП, установят эксперты после того, как проведут все необходимые проверки.
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