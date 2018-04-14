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В Мценске иномарка протаранила столб
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В Мценске иномарка протаранила столб 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Болховской Мценска накануне, 13 апреля, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Сообщение об аварии поступило в дежурную часть ОДС ЦУКС в 14.08. Прибывшие на место происшествия сотрудники Мценского местного пожарно-спасательного гарнизона выяснили, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкновение с опорой освещения.
Погибших нет, спасён 1 человек, сообщили в пресс-службе МЧС. По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Сообщение В Мценске иномарка протаранила столб появились сначала на РИА 57.
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