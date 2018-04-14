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ДТП в Омской области: два человека погибли, шестеро ранены
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ДТП в Омской области: два человека погибли, шестеро ранены 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Новый Омск
Авария на трассе Челябинск — Новосибирск в Омской области унесла жизни двух человек, еще шестеро были госпитализированы. Такие данные сообщили представители пресс-службы ГУ МВД по региону.
Как уточняется, сообщение о ДТП на автодороге Челябинск — Новосибирск поступило в дежурную часть отдела МВД РФ по Москаленскому району утром. Следственно-оперативная группа немедленно выехала на место аварии. Полиция вызвала бригаду скорой помощи. Два человека от полученных травм скончались на месте еще до приезда врачей. Шестерых человек с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
Удалось установить, что водитель автомобиля ВАЗ-21140, двигаясь в направлении города Исилькуль, выехал на встречную полосу в районе 698 километра и столкнулся с автомобилем Volkswagen.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, передает ТАСС.
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