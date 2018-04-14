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Опубликовано видео трех горящих автомобилей в результате ДТП в Ногинске
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Опубликовано видео трех горящих автомобилей в результате ДТП в Ногинске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Грузовик, легковой автомобиль и фура «Газель» загорелись в Подмосковье в результате сильной аварии. Инцидент произошел на Горьковском шоссе. Видео с места происшествия опубликовано в YouTube.
По данным пресс-службы ГУ МВД по Московской области, погибли три человека. Аварию зафиксировали на 33 километре Горьковского шоссе. По предварительным данным, в ДТП попали сразу пять автомобилей — «Газель», две фуры и две легковушки.
По факту массовой аварии проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. На месте работают экстренные службы.
Для ликвидации последствий в Ногинском районе привлекли более 20 сотрудников МЧС.
Ранее в интернете были опубликованы кадры последствий крупной аварии в Волгоградской области, где микроавтобус столкнулся с грузовиком. Авария унесла жизни семи человек, еще двое получили ранения.
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