Движение грузовых автомобилей по мосту с материковой части России в Крым планируется открыть осенью. Об этом рассказал министр транспорта Максим Соколов. Начало движения автомобилей по новой переправе изначально было запланировано на декабрь. Однако строители заявили, что идут с опережением. В этой связи Минтранс сообщил, что рассматривается поэтапная схема запуска движения: в мае по мосту начнут ездить легковые машины и пассажирские автобусы. Потом откроется движение для грузового транспорта. Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.