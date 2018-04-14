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Движение грузовиков по мосту в Крым планируется открыть осенью 2018 г — Соколов
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Движение грузовиков по мосту в Крым планируется открыть осенью 2018 г — Соколов 

Авторадио 1 час назад
Движение грузовых автомобилей по мосту с материковой части России в Крым планируется открыть осенью. Об этом рассказал министр транспорта Максим Соколов. Начало движения автомобилей по новой переправе изначально было запланировано на декабрь. Однако строители заявили, что идут с опережением. В этой связи Минтранс сообщил, что рассматривается поэтапная схема запуска движения: в мае по мосту начнут ездить легковые машины и пассажирские автобусы. Потом откроется движение для грузового транспорта. Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.
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