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Соболезнования в связи с автомобильной аварией в Вологодской области
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Соболезнования в связи с автомобильной аварией в Вологодской области 

Ivyborg.ru 1 час назад
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с гибелью семерых человек в результате автомобильной аварии в Вологодской области.
«Произошедшая трагедия глубоко взволновала жителей Ленинградской области. Новость о гибели людей в соседнем регионе не оставила равнодушных. Мы скорбим о тех, кто стал жертвой этой страшной автокатастрофы, выражаем слова сочувствия и поддержки их родным и близким, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Ленинградцы с вами в этот трудный для Вологодской земли час», — говорится в телеграмме Александра Дрозденко, адресованной губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову. В телеграмме также сообщается о готовности Ленинградской области оказать любую необходимую помощь в лечении пострадавших.
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