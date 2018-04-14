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В Челябинской области «Киа» насмерть сбила пешехода
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В Челябинской области «Киа» насмерть сбила пешехода 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В минувшую пятницу около 23 часов на 5 километре автодороги «Чебаркуль — Миасс» мужчина, 1989 года рождения, находясь за управлением автомобиля «Киа Рио», совершил наезд на 46-летнего пешехода, по предварительным данным переходившего проезжую часть вне населенного пункта по нерегулируемому пешеходному переходу и без светоотражающих элементов на одежде.
«От полученных в результате ДТП травм мужчина-пешеход скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудниками ГИБДД устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
По данным ГИБДД на территории Челябинской области за март 2018 года произошло 98 ДТП с пострадавшими пешеходами, из них 6 человек погибло, 95 получили травмы различной степени тяжести.
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