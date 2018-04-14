Ночью в Челябинской области под колёсами автомобиля погиб пешеход 

В ночь на субботу, 14 апреля, на автодороге Чебаркуль — Миасс 46-летний пешеход попал под колёса KIA Rio. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Авария произошла около 23 часов. Погибший переходил на дорогу по нерегулируемому переходу. Возможно, 28-летний автомобилист увидел пешехода слишком поздно.
— На одежде погибшего не было светоотражающих элементов, — уточнили в полиции.
Сотрудникам ГИБДД предстоит установить все детали и обстоятельства произошедшего.
Накануне утром смертельное ДТП произошло на автодороге «Меридиан». Водитель УАЗ насмерть сбил 72-летнюю челябинку. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле садового товарищества «Колющенец».