Ночью в Челябинской области под колёсами автомобиля погиб пешеход

В ночь на субботу, 14 апреля, на автодороге Чебаркуль — Миасс 46-летний пешеход попал под колёса KIA Rio. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Авария произошла около 23 часов. Погибший переходил на дорогу по нерегулируемому переходу. Возможно, 28-летний автомобилист увидел пешехода слишком поздно.

— На одежде погибшего не было светоотражающих элементов, — уточнили в полиции.

Сотрудникам ГИБДД предстоит установить все детали и обстоятельства произошедшего.