Автономные автомобили в Украине: Общаться между собой смогут даже «Ланосы»

Если вы стоите, то лучше сядьте. Да-да, сядьте. После этой новости ваш день разделится на «до» и «после». Вы могли себе представить, что в Украине инженеры и математики занимаются разработкой автономных систем для автомобилей будущего?

Международная IT-компания GlobalLogic уже несколько лет активно работает в automotive-секторе и создает различные информационно-развлекательные системы, а также испытывает возможности общения между машинами. Компания одной из первых на рынке приступила к разработке как отдельных элементов, так и целых систем, без которых существование автономных машин просто невозможно.

Проект Smart City — это разработка технологий общения автомобилей между собой и с умной дорожной инфраструктурой, а также использования этих данных для повышения комфорта и безопасности движения и эффективного управления городским трафиком в будущем.

Первый важный этап — научить автомобили общаться между собой и с умной инфраструктурой города. Для этого автомобили нужно оснастить приемниками и передатчиками сигнала Wi-Fi стандарта 802.11p, специальными блоками управления, а также они должны иметь электронное управление педалями тормоза и акселератора. Для чего последнее нужно? Для того, чтобы как минимум снимать данные с этих и других органов управления (педалей, руля, GPS-модуля). Так что дооборудовать отдельным набором систем можно и не самый свежий автомобиль.

Главная цель общения машин между собой — это сообщать о выявленных опасностях, будь то фрагмент скользкой дороги, или машина на «аварийке», или упавшее дерево. Могут ли быть противоречия в действиях между машинами разных брендов? Нет. Уже сегодня написаны и приняты международные стандарты, которые регламентируют информацию, которой обмениваются автомобили, и реакции машин на те или иные сигналы. Украинские инженеры GlobalLogic просчитывают различные сценарии поведения, моделируют ситуации поведения машин и водителей.

Например, приближаясь к перекрестку, два умных автомобиля свяжуться между собой и дадут водителям предупреждение, если есть риск столкновения машин (определяется скоростью, направлением движения, углом поворота колес и т. п.). Машины с элементами автономности смогут не просто предупреждать водителей, но и предпринимать какие-то конкретные действия самостоятельно. Например, снизить скорость. Другой сценарий — автомобиль спецслужб, который передает сигнал другим автомобилям, чтобы те его пропустили, а заодно и светофорам, чтобы те заблаговременно переключились в нужный режим.

Сегодня у стремительного развития умных электронных систем, которые будут действовать вместо водителя, два противника — законодательство, которое всего боится, и высокая цена допоборудования. Но в развитых странах специальные программы будут поощрять покупку авто с умными системами бесплатными паркоместами, скидками на страховку и пр.

По прогнозам инженеров компании, уже в ближайшие пять лет появятся серийные автомобили, которые смогут полноценно общаться между собой. Как же будут вести себя такие автомобили на улицах украинских городов? Конечно, поначалу они будут общаться исключительно между собой, встречаясь несколько раз в день с себе подобными. Но с удешевлением технологий такое явление будет более массовым, а наши улицы — более безопасными.