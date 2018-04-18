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Почти 250 лифтов заменят на юго-востоке Москвы по программе капремонта до конца года
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Почти 250 лифтов заменят на юго-востоке Москвы по программе капремонта до конца года 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Фото: MosDay.ru
Почти 250 лифтов заменят на юго-востоке Москвы до конца года в рамках программы капитального ремонта, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
«В 2018 г. на юго-востоке Москвы заменят 247 лифтов по программе капремонта. Больше всего лифтов в ЮВАО в этом году заменят в Выхино-Жулебино — 122», — сказал собеседник агентства.
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Москвы реализуется с июля 2015 г. На сегодняшний день программа включает 27 тыс. 749 домов площадью 244,5 млн кв. м, запланирован ремонт 354 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов и замена 112 тыс. лифтов.
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