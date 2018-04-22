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Пьяный мужчина напал с ножом на водителя и пассажира такси в центре Москвы
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Пьяный мужчина напал с ножом на водителя и пассажира такси в центре Москвы 

Агентство «Москва» 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений водителю и пассажиру такси в Пресненском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.
«21 апреля в 22:21 на службу «02» от граждан поступило сообщение о том, что в районе д. 5 по Звенигородскому шоссе лежит человек в крови. Прибывшими на место полицейскими у дома по указанному адресу с ножевым ранением плеча обнаружен мужчина 1968 г. рождения, который госпитализирован в медицинское учреждение, а также задержан и доставлен в ОМВД находившийся в состоянии алкогольного опьянения неработающий 60-летний мужчина», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что позднее было установлено, что 21 апреля в 22:18 по данному адресу подозреваемый и другой мужчина 1978 г. рождения, находились в состоянии алкогольного опьянения в качестве пассажиров в автомобиля Chery Amulet. Задержанный достал нож и беспричинно стал наносить водителю такси и второму пассажиру ножевые ранения. С двумя ножевыми ранениями задней поверхности шеи, и резаной раной спины пассажир был госпитализирован в медицинское учреждение. На месте происшествия обнаружен нож.
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