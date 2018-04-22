Пьяный мужчина напал с ножом на водителя и пассажира такси в центре Москвы

Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений водителю и пассажиру такси в Пресненском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

«21 апреля в 22:21 на службу «02» от граждан поступило сообщение о том, что в районе д. 5 по Звенигородскому шоссе лежит человек в крови. Прибывшими на место полицейскими у дома по указанному адресу с ножевым ранением плеча обнаружен мужчина 1968 г. рождения, который госпитализирован в медицинское учреждение, а также задержан и доставлен в ОМВД находившийся в состоянии алкогольного опьянения неработающий 60-летний мужчина», — говорится в сообщении.