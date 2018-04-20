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В Москве вор украл у мужчины криптовалюту и сбежал
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В Москве вор украл у мужчины криптовалюту и сбежал
Вести.Ru
51 минуту назад
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Фото:
MosDay.ru
В Москве мужчина при личной встрече перевел мошеннику криптовалюту на 10 миллионов рублей, после чего злоумышленник сбежал, не заплатив. Пострадавший пожаловался полиции.
Инцидент произошел по адресу Лефортовский вал, дом 16, уточняет
"Интерфакс"
.
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