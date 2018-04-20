В Москве вор украл у мужчины криптовалюту и сбежал

В Москве мужчина при личной встрече перевел мошеннику криптовалюту на 10 миллионов рублей, после чего злоумышленник сбежал, не заплатив. Пострадавший пожаловался полиции.