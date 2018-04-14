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«Как после бомбежки»: ростовчане пожаловались на плохое состояние автобуса № 83
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«Как после бомбежки»: ростовчане пожаловались на плохое состояние автобуса № 83 

161.ru 59 минут назад
Фото: 161.ru
Жители Ростова остались недовольны после поездки на автобусе № 83, который курсирует по городу от Центрального рынка до Верхнего Темерника. По словам горожан, многие сиденья в салоне автобуса обшарпанные, и из них торчат металлические детали, на которых сидеть очень неудобно.
— Так и едешь в автобусах наших, как в БТР: все трясется и дрожит, как под обстрелом, — прокомментировал увиденное местный житель Валерий Жмышенко.
— Выглядит так, как после бомбежки, — поделился своими мыслями ростовчанка Елена Копылова.
В конце января местные жители пожаловались на насквозь проржавевшее маршрутное такси № 34.
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