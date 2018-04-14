«Как после бомбежки»: ростовчане пожаловались на плохое состояние автобуса № 83

Жители Ростова остались недовольны после поездки на автобусе № 83, который курсирует по городу от Центрального рынка до Верхнего Темерника. По словам горожан, многие сиденья в салоне автобуса обшарпанные, и из них торчат металлические детали, на которых сидеть очень неудобно.

— Так и едешь в автобусах наших, как в БТР: все трясется и дрожит, как под обстрелом, — прокомментировал увиденное местный житель Валерий Жмышенко.

— Выглядит так, как после бомбежки, — поделился своими мыслями ростовчанка Елена Копылова.

В конце января местные жители пожаловались на насквозь проржавевшее маршрутное такси № 34.