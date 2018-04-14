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Шпионские фотографии БМВ Х5 2019 года! Это Бомба!
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Шпионские фотографии БМВ Х5 2019 года! Это Бомба! 

Car.ru 56 минут назад
Фото: Car.ru
Любителям марки BMW это будет очень интересно!
Дело в том, что уже рассекречено чем порадуют производители фирмы BMW. В сети интернета уже ходят фотографии BMW X5, конечно нельзя говорить со ста процентной гарантией, что это конечный вариант автомобиля, но всё-таки ссылаясь на предоставленые фото можно сделать уже некоторые выводы. Конечно хочется в начале отметить данного производителя, что он выпускает не только новые автомобили, но и «новые-старые», то есть усовершенствуют уже те авто, которые были выпущены на рынок. Из явных изменений — это обновлённая решётка радиатора, она придаёт автомобилю более дерзкий вид, ещё более изящества ему придают новые фары. Если говорить о салоне, то явных изменений мы не увидели, единственное что скорее всего мы больше заметили некоторые доработки консоли центральной, увеличился также размер мультимидийного комплекса. Ещё одна маленькая деталь, которая не может ни порадовать — это специальное место в котором теперь можно будет хранить мелочи, располагается он между панелью и консолью. Мы думаем, что автомобиль X5 будет с платформой BMW CLAR, соответстенно автомобиль из-за этого станет значительно больше. Гибрид будет установлен в подкапотном пространстве. Верные источники подсказывают, что приобрести этот автомобиль нам нужно будет уже в конце 2018 года. Говорить об изменениях в целом можно, нежели говорить по отдельности. Стоит отметить, что изменения произошли внутри, с наружи практически никаких изменений особых не наблюдается. Фары будут выполнены в новом дизайне, который придаёт автомобилю совершенно новый взгляд.
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