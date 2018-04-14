Уснул за рулем: на Мориса Тореза — Авроры водитель нефтевоза протаранил три легковушки

Полицейские устанавливают обстоятельства крупного ДТП в Самаре. В субботу, 14 апреля, на пересечении улиц Мориса Тореза и Авроры водитель нефтевоза протаранил три легковых автомобиля. Об этом сообщили в областном главке. — Авария произошла около 5:00 утра. Водитель нефтевоза « Мерседес », предположительно, заснул за рулем и столкнулся с тремя легковыми машинами, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области. В результате ДТП пострадал один человек. Мужчину госпитализировали в больницу с травмой головы. Подробности происшествия устанавливаются.