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Уснул за рулем: на Мориса Тореза — Авроры водитель нефтевоза протаранил три легковушки
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Уснул за рулем: на Мориса Тореза — Авроры водитель нефтевоза протаранил три легковушки 

63.ru 44 минуты назад
Фото: 63.ru
Полицейские устанавливают обстоятельства крупного ДТП в Самаре. В субботу, 14 апреля, на пересечении улиц Мориса Тореза и Авроры водитель нефтевоза протаранил три легковых автомобиля. Об этом сообщили в областном главке. — Авария произошла около 5:00 утра. Водитель нефтевоза «Мерседес», предположительно, заснул за рулем и столкнулся с тремя легковыми машинами, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
В результате ДТП пострадал один человек. Мужчину госпитализировали в больницу с травмой головы. Подробности происшествия устанавливаются.
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