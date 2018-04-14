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Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на автодороге «Чебаркуль — Миасс»
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Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на автодороге «Чебаркуль — Миасс» 

АиФ 35 минут назад
Фото: АиФ
Водитель иномарки поздно вечером в пятницу, 13 апреля, насмерть сбил пешехода на автодороге «Чебаркуль — Миасс», сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Авария произошла на 5 километре данной автодороги около 23 часов. 29-летний мужчина на автомобиле KIA Rio совершил наезд на 46-летнего пешехода.
«По предварительным данным, он переходил проезжую часть вне населенного пункта по нерегулируемому пешеходному переходу, однако без светоотражающих элементов на одежде», — уточнили в полиции.
От полученных в результате ДТП травм пешеход скончался на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все детали и обстоятельства произошедшего.
Напомним, накануне водитель «УАЗа» насмерть сбил пенсионерку в Челябинске.
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