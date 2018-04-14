В поминальные дни в Таганроге будут работать дополнительные маршруты автобусов

В Таганроге в поминальные дни с 14 по 17 апреля с 8 до 20 часов будут работать дополнительные маршруты автобусов. Об этом сообщает городская администрация. Изменения связаны с проведением православных праздников «Красная горка» и «Радоница».

Маршруты и количество подвижного состава на них:

Вокзал-1 — кладбище на Николаевском шоссе — 9 ед.

Вокзал-1 — кладбище на Мариупольском шоссе — 11 ед.

Ц. Рынок — кладбище на Николаевском шоссе — 4 ед.

Ц. Рынок — кладбище на Мариупольском шоссе — 2 ед.

Русское поле — кладбище на Николаевском шоссе — 8 ед.

кладбище на Мариупольском шоссе — кладбище на Николаевском шоссе — 5 ед.

Напомним, в эти же дни с 6 до 20 часов будет действовать одностороннее движение автомобильного транспорта по Николаевскому шоссе в границах Химической улицы и города. Объехать участок можно будет по улицам Химической и Ломоносова, переулку 7-му Новому, а также по автотрассе, соединяющей Ростов-на-Дону с Таганрогом.