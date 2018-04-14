В Волгограде водитель «Яндекс. Такси» снес ограждение и влетел в столб

В Волгограде ранним утром 14 апреля на Первой Продольной произошло ДТП с участием автомобиля «Яндекс. Такси». Водитель иномарки снес ограждение, после чего врезался в столб.

Как сообщили РИА34 в региональной полиции, авария произошла в районе остановки «Памятник Североморцам» в 04:45 утра.

— 22-летний водитель на Chery Tiggo3 двигался со стороны Советского района в сторону улицы Североморцев. Напротив дома № 65г по улице Рабоче-Крестьяская он не справился с управлением, совершил наезд на ограждение перильного типа, после чего врезался в световую опору, — пояснили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Удар был такой силы, что у машины оказалась серьезно повреждена передняя часть, разбилось одно из стекол и отлетело колесо.

В момент дорожно-транспортного происшествия в салоне иномарки находился только водитель. Молодой человек получил рваную рану лица и сотрясение головного мозга. Его в карете скорой помощи доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.