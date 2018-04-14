Шведы провели краш-тесты ржавых подержанных автомобилей

Шведская страховая компания Folksam и некоммерческая Ассоциация домовладельцев провели краш-тесты ржавых подержанных автомобилей. Для испытаний были выбраны машины, чей возраст превышает десять лет. Об этом пишет издание Ny Teknik.

Для краш-тестов были куплены хэтчбеки Volkswagen Golf пятого поколения, а также седаны и универсалы Mazda6 первого поколения. Испытания проводились по правилам организации Euro NCAP, действующим в то время, когда эти машины были произведены. Автомобили прошли фронтальный краш-тест с 40-процентным перекрытием, имитацию бокового столкновения и удар о столб.

В 2004 году новый VW Golf V заработал пять звезд по итогам краш-тестов Euro NCAP, получив в сумме 33 балла. Подержанный вариант отстал всего на один балл — машине выставили четыре звезды.

У новой «Мазды» в 2003 году оценка за краш-тест составляла 26 баллов и четыре звезды. У подержанной ржавой машины — 18 баллов и три звезды. Как заявили эксперты Folksam, вероятность погибнуть в аварии в таком автомобиле на 20 процентов выше, чем в такой же новой Mazda6.

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