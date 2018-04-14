Пятничная погоня: в Уфе дорожные полицейские ловили нарушителя

В ночь с 13 на 14 апреля в Уфе проходили автомобильные рейды, в ходе которых дорожные полицейские наказывали нерадивых водителей. Так, участникам сообщества «БашДТП» удалось заснять, как сотрудники столичной госавтоинспекции устроили погоню за нарушителем.

Как стало известно Ufa1, сотрудники ГИБДД заметили на улице Софьи Перовской подозрительный автомобиль и попросили остановиться, но водитель проигнорировал требование и помчался дальше в сторону Кузнецовского затона. Тогда дорожные полицейские бросились его догонять, но шофер решил идти до конца и удирал от представителей закона как мог.

Что же нарушил уфимец и удалось ли его задержать — пока неизвестно. Однако, как рассказал Ufa1 источник, такие погони не редкость в башкирской столице.

— Очень часто водители предпочитают удирать от сотрудников ГИБДД, но от закона уйти им не удается, — пояснил источник.