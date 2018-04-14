В Самаре водитель нефтевоза протаранил три автомашины

В Самаре сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП, которое произошло около 5 часов утра в субботу, 14 апреля в Железнодорожном районе. На пересечении улиц Мориса Тореза и Авроры водитель нефтевоза « Мерседес », предположительно, заснул за рулем и столкнулся с тремя легковыми автомашинами.

«В результате аварии пострадал один человек, его госпитализировали с травмой головы. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.