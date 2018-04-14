Ещё
В Самаре водитель нефтевоза протаранил три автомашины
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Самаре водитель нефтевоза протаранил три автомашины 

АиФ-Самара 25 минут назад
Фото: АиФ-Самара
В Самаре сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП, которое произошло около 5 часов утра в субботу, 14 апреля в Железнодорожном районе. На пересечении улиц Мориса Тореза и Авроры водитель нефтевоза «Мерседес», предположительно, заснул за рулем и столкнулся с тремя легковыми автомашинами.
«В результате аварии пострадал один человек, его госпитализировали с травмой головы. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
АиФ-Самара: последние новости
На кирпичном заводе в Тольятти рабочему оторвало часть ноги транспортером В Тольятти на ул. Свердлова водитель «Лады» сбил 37-летнюю женщину В Самаре Mazda врезалась в ВАЗ-2112, в ДТП пострадали три человека
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой2
Казахстан закрыл границу с Россией81
Момент ДТП под Вологдой записал видеорегистратор
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД82
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы2
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение