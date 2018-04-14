На трассе в Новосибирской области столкнулись два грузовика и задели велосипедиста

На трассе в Болотнинском районе произошло ДТП с двумя грузовиками и велосипедистом — погибли двое мужчин.

Авария произошла 14 апреля около 10:50 на 145-м километре трассы Р255 «Сибирь». Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, на трассе столкнулись два грузовика — « Вольво » и КАМАЗ, которые двигались в одном направлении.

«После столкновения КАМАЗ совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося по обочине. В результате ДТП погибли водитель автомобиля «Вольво» и велосипедист», — сообщили в пресс-службе ведомства и добавили, что полицейские устанавливают личности погибших. На месте работают сотрудники ГИБДД

Вчера в Новосибирске произошла ещё одна авария с грузовиком — он врезался в иномарку, которая стояла на «аварийке» на Бугринском мосту.