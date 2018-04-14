Ещё
На трассе в Новосибирской области столкнулись два грузовика и задели велосипедиста
Далее:
Читайте также:
Ещё

На трассе в Новосибирской области столкнулись два грузовика и задели велосипедиста 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
На трассе в Болотнинском районе произошло ДТП с двумя грузовиками и велосипедистом — погибли двое мужчин.
Авария произошла 14 апреля около 10:50 на 145-м километре трассы Р255 «Сибирь». Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, на трассе столкнулись два грузовика — «Вольво» и КАМАЗ, которые двигались в одном направлении.
«После столкновения КАМАЗ совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося по обочине. В результате ДТП погибли водитель автомобиля «Вольво» и велосипедист», — сообщили в пресс-службе ведомства и добавили, что полицейские устанавливают личности погибших. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Вчера в Новосибирске произошла ещё одна авария с грузовиком — он врезался в иномарку, которая стояла на «аварийке» на Бугринском мосту.
ngs.ru: последние новости
Умер самый известный гаишник Новосибирска — его уволили из-за пьяного прокурора, а потом взяли назад Два автомобиля въехали в яму и пробили три колеса на Ипподромке Улица возле сквера Славы встала в плотную пробку из-за ДТП с «Тойотой» и «Мерседесом»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой2
Казахстан закрыл границу с Россией81
Момент ДТП под Вологдой записал видеорегистратор
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД82
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы2
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение