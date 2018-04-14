Ещё
УГИБДД предупредило о проверках водителей Пензы на трезвость
Далее:
Читайте также:
Ещё

УГИБДД предупредило о проверках водителей Пензы на трезвость 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Инспекторы УГИБДД на территории Пензы и Пензенской области в эти выходные проводят операцию по предупреждению аварий на дорогах с участием пьяных водителей.
«В субботу и воскресенье будет осуществляться массовая остановка автомобилей, с целью установления признаков нахождения водителя в состоянии опьянения с последующим освидетельствованием и (или) медицинским освидетельствованием в порядке, установленном законодательством. В связи с проведением проверок просим всех участников дорожного движения отнестись с пониманием к проведению этих мероприятий», — рассказали в пресс-службе областного УГИБДД.
Госавтоинспекция призывает жителей региона не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. О случаях пьяной езды необходимо сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02. Позвонив в дежурную часть, необходимо сообщить марку, цвет регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление движения.
«Для противодействия фактам коррупции, незаконным действиям сотрудников Госавтоинспекции вы можете использовать аудио-, видеозапись для фиксации возможных противоправных действий с их стороны», — добавили в управлении.
PNZdrive: последние новости
Участок трассы «Саратов-Пенза» перекроют еще на один день В Пензе просят откликнуться очевидцев сегодняшнего ДТП на ул. Лермонтова Список камер Госавтоинспекции в Пензе на 9 апреля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой2
Казахстан закрыл границу с Россией81
Момент ДТП под Вологдой записал видеорегистратор
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД82
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы2
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение