Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой

В субботу в Вологодской области объявлен днем траура после гибели семи человек в столкновении грузовика и микроавтобуса. Еще две пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Благодаря записи с регистратора уже понятно, что именно фура неожиданно оказалась на встречной полосе, не оставив водителю пассажирского транспорта шансов избежать столкновения. По факту аварии полиция возбудила уголовно дело, свою проверку организовал и Следственный комитет

В пятницу вечером произошло очередное крупное ДТП с большим количеством погибших. Вновь среди участников аварии пассажирский транспорт. На этот раз жертвами трагедии в Вологодской области стали семь человек. Еще трое пострадали, состояние двух из них вызывает у медиков опасения.

Авария произошла в 18.05 на 110-м километре трассы Вологда — Новая Ладога, недалеко от аэропорта Череповца. Микроавтобус Volkswagen , выполнявший частный трансфер из Великого Устюга через Вологду в Череповец, на большой скорости протаранил внезапно оказавшийся поперек дороги на встречной полосе грузовик Volvo . В аварии погибли водитель микроавтобуса, еще один мужчина и пять женщин. Водитель грузовика с небольшими травмами был госпитализирован, но уже в пятницу давал показания следователям. Также с очень серьезными травмами госпитализированы еще две пассажирки микроавтобуса.

Вскоре после ДТП «Интерфакс» сообщил со ссылкой на некий источник о 13 погибших в аварии, однако эта информация не нашла подтверждения.

«Приехал в Вологодскую областную клиническую больницу №2, в которую ранее доставили трех пострадавших в сегодняшней аварии. Узнал у главврача медучреждения Андрея Пулина об их состоянии. Водителя грузовика, у которого диагностировали легкие повреждения и ушибленную рану головы, отправили на амбулаторное лечение. К сожалению, две женщины находятся в тяжелом состоянии. У них многочисленные переломы и повреждения внутренних органов. Сейчас они находятся в операционных. Врачи делают все возможное», — прокомментировал состояние пострадавших губернатор региона Олег Кувшинников.

С самого начала следователи получили в свое распоряжение запись трагедии, снятую на видеорегистратор. На ней видно, как ехавшая по узкой двухполосной дороге фура внезапно оказывается на встречной полосе, машину разворачивает поперек дороги, и в нее тут же влетает микроавтобус — сам процесс столкновения уже остался за кадром.

По версии водителя, на встречке он оказался из-за внезапно затормозившего перед ним водителя. Сейчас эту версию проверяют следователи — во всяком случае, к самому покрытию дороги никаких претензий не возникло.

Что касается автобуса, то перевозка пассажиров была неофициальной.

«Это трансфер, который был сформирован по принципу сервиса BlaBlaCar, людей вез частный извозчик из Великого Устюга, он погиб вместе с шестью своими пассажирами», — рассказал ТАСС помощник мэра Череповца Сергей Климушкин.

По факту аварии полиция возбудила уголовное дело.

«В отношении водителя большегруза Следственной частью Следственного Управления УМВД России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Подозреваемый задержан», — заявили в областной полиции.

«По сообщению о произошедшем на место происшествия направлена постоянно-действующая следственно-оперативная группа из числа сотрудников отдела по расследованию особо важных дел и отдела криминалистики следственного управления СК России по Вологодской области для выяснения всех обстоятельств произошедшей трагедии», — рассказали в СК.

Суббота по решению Кувшинникова станет для Вологодской области днем траура.

«Принял решение завтра, 14 апреля, объявить на один день на территории региона траур. В этой связи прошу глав городов и районов отменить все праздничные и развлекательные мероприятия», — написал он в соцсетях вскоре после трагедии.

Напомним, что 6 февраля этого года в страшную аварию в Ленинградской области попал микроавтобус из Вологды. Тогда также произошло лобовое столкновение с грузовиком. В аварии погибли девять человек, включая водителя. Следственный комитет задержал организатора пассажирских перевозок — оказалось, что он осуществлял их нелегально.