Водитель «Опеля» погиб, выехав на встречку в Вельском районе

Смертельное ДТП произошло на 787-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» в Вельском районе накануне в 20:30. Обстоятельства аварии до сих пор устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

Водитель « Опеля » столкнулся на трассе с грузовым автомобилем «ДАФ».

— По предварительной информации, 45-летний водитель «Опеля», не имея права на управление транспортным средством, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигающимся во встречном направлении «ДАФ», — пояснил руководитель пресс-службы УМВД России по Архангельской области Иван Распутин.