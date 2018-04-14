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Водитель «Опеля» погиб, выехав на встречку в Вельском районе
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Водитель «Опеля» погиб, выехав на встречку в Вельском районе 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Смертельное ДТП произошло на 787-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» в Вельском районе накануне в 20:30. Обстоятельства аварии до сих пор устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.
Водитель «Опеля» столкнулся на трассе с грузовым автомобилем «ДАФ».
— По предварительной информации, 45-летний водитель «Опеля», не имея права на управление транспортным средством, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигающимся во встречном направлении «ДАФ», — пояснил руководитель пресс-службы УМВД России по Архангельской области Иван Распутин.
Водитель легковушки скончался на месте. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД и следователи.
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