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Резко стало плохо: тюменец на KIA, не справившись с управлением, вылетел в кювет
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Резко стало плохо: тюменец на KIA, не справившись с управлением, вылетел в кювет 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
В субботний полдень, 14 апреля, в посёлке Казарово прохожие обнаружили лежащую в овраге легковушку. Мужчина за рулём самостоятельно выбраться из машины не мог. На помощь приехали врачи скорой помощи, обстоятельства случившегося выясняют автоинспекторы, которые находятся на месте ДТП прямо сейчас. — На Магистральной, 10Б съехал с проезжей части в кювет водитель легковой KIA. Мужчина трезв, есть подозрение на приступ эпилепсии. Именно проблемы со здоровьем могли стать причиной потери управления автомобилем. На месте работают доктора, приехали родственники водителя. Обстоятельства случившегося выясняются, — рассказала 72.ru начальник отделения пропаганда областной ГИБДД Анжела Борисова. Другие участники дорожного движения не пострадали, в отличие от аналогичного случая, когда приступ эпилепсии у водителя Toyota Camry на Мориса Тореза привёл к массовому ДТП. Прошлым летом в кювет на трассе Тюмень-Екатеринбург и вовсе вылетела фура. Чем всё закончилось, читайте в нашем предыдущем материале.
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