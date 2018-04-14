Waymo начнет тестировать беспилотники без водителя в салоне

Компания Waymo подала заявку на проведение испытаний беспилотных автомобилей без водителя на дорогах общего пользования. Об этом пишет San Francisco Chronicle.

Компания собирается начать испытания неподалеку от своей штаб-квартиры в Маунтин-Вью, а затем распространить их на другие дороги. За беспилотниками Waymo будут удаленно наблюдать операторы, которые смогут вмешаться и перехватить управление, если что-то пойдет не так. Раньше водитель-испытатель должен был присутствовать в салоне во время тестов.

San Francisco Chronicle отмечает, что Waymo стала второй компанией, подавшей заявку на такие испытания. Подробностей о первой компании не сообщается.

Ford, Сейчас разрешение на тестирование беспилотных автомобилей в Калифорнии есть у 50 компаний. Это Google Volkswagen Group of America, Mercedes Benz, Delphi Automotive, Honda Tesla Motors, Nissan и другие.

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В начале апреля глава Waymo Джон Крафсик прокомментировал недавние аварии с участием беспилотников и выступил в защиту самоуправляемых автомобилей. Он раскритиковал автопилот Tesla и добавил, что его компания разрабатывает технологию, которая не требует участия человека в управлении транспортным средством.

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