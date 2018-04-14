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Waymo начнет тестировать беспилотники без водителя в салоне
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Waymo начнет тестировать беспилотники без водителя в салоне 

Inc. 23 минуты назад
Фото: Inc.
Компания Waymo подала заявку на проведение испытаний беспилотных автомобилей без водителя на дорогах общего пользования. Об этом пишет San Francisco Chronicle.
Компания собирается начать испытания неподалеку от своей штаб-квартиры в Маунтин-Вью, а затем распространить их на другие дороги. За беспилотниками Waymo будут удаленно наблюдать операторы, которые смогут вмешаться и перехватить управление, если что-то пойдет не так. Раньше водитель-испытатель должен был присутствовать в салоне во время тестов.
San Francisco Chronicle отмечает, что Waymo стала второй компанией, подавшей заявку на такие испытания. Подробностей о первой компании не сообщается.
Сейчас разрешение на тестирование беспилотных автомобилей в Калифорнии есть у 50 компаний. Это Google, Ford, Volkswagen Group of America, Mercedes Benz, Delphi Automotive, Honda, Tesla Motors, Nissan и другие.
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В начале апреля глава Waymo Джон Крафсик прокомментировал недавние аварии с участием беспилотников и выступил в защиту самоуправляемых автомобилей. Он раскритиковал автопилот Tesla и добавил, что его компания разрабатывает технологию, которая не требует участия человека в управлении транспортным средством.
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