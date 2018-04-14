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В краснодарском трамвае пьяный пассажир выбил зубы женщине
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В краснодарском трамвае пьяный пассажир выбил зубы женщине 

Новая Кубань 1 час назад
Краснодар. 14 апреля — Новая Кубань. События разворачивались во время движения трамвая #5 вчера вечером. Сообщение в дежурную часть полиции поступило в 20:30. На место были направлены несколько дежурных нарядов.
Очевидцы опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован инцидент. Видно, как мужчина проявляет агрессию в отношении пассажирки, завязывается драка. Сообщается, что трамвай был остановлен в районе вокзала «Краснодар-1». В конфликт вмешались другие пассажиры. Потасовка продолжилась на улице.
Руководитель пресс-службы УМД по г. Краснодару Артем Коноваленко уточнил, что нарушитель был задержан. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и наносил удары женщине без какой-либо причины. Вероятно, у него произошел приступ неконтролируемого гнева.
— Составлен административный протокол о мелком хулиганстве, за которое ему грозит до 15 суток ареста. Также решается вопрос о возбуждении в его отношении уголовного дела. — Уточнили в ведомстве.
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