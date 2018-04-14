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Под Феодосией столкнулись фура и микроавтобус: пострадал подросток
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Под Феодосией столкнулись фура и микроавтобус: пострадал подросток 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости Крым. В пятницу на трассе Симферополь — Керчь столкнулись грузовой автомобиль MAN и грузовой микроавтобус Volkswagen, в результате чего пострадал один из пассажиров. Житель села Ленино, который находился в Volkswagen, госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.
"В районе дачного кооператива «Парус» (городской округ Феодосия) произошло столкновение грузового автомобиля MAN и грузового микроавтобуса Volkswagen. Сотрудники пожарной охраны в оперативном порядке оказали помощь медицинским работникам в транспортировке пострадавшего пассажира Volkswagen 2002 года рождения, жителя с. Ленино Ленинского района к автомобилю скорой медицинской помощи", — передает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
В спасательной операции приняли участие три спасателя МЧС, сотрудники ГИБДД и медики.
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