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На Дону столкнулись Volkswagen и мотоцикл: пострадал водитель
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На Дону столкнулись Volkswagen и мотоцикл: пострадал водитель 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Ростовской области произошло ДТП, в котором серьезно пострадал мотоциклист. Авария случилась накануне вечером в поселке Каменоломни на улице Комсомольской, возле дома № 201.
Как рассказали в донской Госавтоинспекции, 73-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta не пропустил 53-летнего мужчину на мотоцикле Honda. В результате транспортные средства столкнулись.
— В аварии пострадал мотоциклист. Его с травмами доставили в больницу, — добавили в ведомстве.
В конце февраля в Сальске столкнулись мотоцикл и «Газель». Тогда пострадала пассажирка мотоциклиста.
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