На Дону столкнулись Volkswagen и мотоцикл: пострадал водитель

В Ростовской области произошло ДТП, в котором серьезно пострадал мотоциклист. Авария случилась накануне вечером в поселке Каменоломни на улице Комсомольской, возле дома № 201.

Как рассказали в донской Госавтоинспекции , 73-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta не пропустил 53-летнего мужчину на мотоцикле Honda . В результате транспортные средства столкнулись.

— В аварии пострадал мотоциклист. Его с травмами доставили в больницу, — добавили в ведомстве.

В конце февраля в Сальске столкнулись мотоцикл и «Газель». Тогда пострадала пассажирка мотоциклиста.