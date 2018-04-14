На Дону столкнулись Volkswagen и мотоцикл: пострадал водитель 

В Ростовской области произошло ДТП, в котором серьезно пострадал мотоциклист. Авария случилась накануне вечером в поселке Каменоломни на улице Комсомольской, возле дома № 201.
Как рассказали в донской Госавтоинспекции, 73-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta не пропустил 53-летнего мужчину на мотоцикле Honda. В результате транспортные средства столкнулись.
— В аварии пострадал мотоциклист. Его с травмами доставили в больницу, — добавили в ведомстве.
В конце февраля в Сальске столкнулись мотоцикл и «Газель». Тогда пострадала пассажирка мотоциклиста.