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В Нефтегорском районе задержали двух пьяных водителей без прав
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В Нефтегорском районе задержали двух пьяных водителей без прав 

Волга Ньюс 39 минут назад
Полицейские остановили Lada под управлением 32-летнего мужчины, от которого пахло спиртным. Пройти медицинское освидетельствование автомобилист отказался. Также выяснилось, что ранее мужчину уже лишили водительских прав на 18 месяцев за пьяное вождение.
Через несколько часов инспекторы ГИБДД за нарушение остановили Renault. От 62-летнего водителя пахло алкоголем. Экспертиза подтвердила, что он сел за руль пьяным. Этого автомобилиста также уже лишали водительских прав.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела.
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