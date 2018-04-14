В Нефтегорском районе задержали двух пьяных водителей без прав

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Под утро в Самаре заснувший за рулем водитель нефтевоза протаранил три машины

На трассе М-5 рядом с Тольятти горела фура

Очевидцы сообщают о крупном ДТП на ул. Ново-Садовой в районе Постникова оврага