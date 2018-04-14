Председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров выразил соболезнования родственникам жертв страшной автокатастрофы в Вологодской области

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров от имени городского парламента выразил соболезнования родственникам погибших в автокатастрофе в Вологодской области на трассе Вологда — Новая Ладога, которая произошла 13 апреля.

«От имени депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в страшной аварии в Вологодской области, — говорится в обращении. — Петербуржцы скорбят вместе с вами. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления».

Как сообщал «Интересант», при вчерашнем столкновении автобуса с грузовиком в Череповецком районе Вологодской области погибли семь человек, включая ребенка, еще двое пострадали.

В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются следователи. По предварительным данным, виновником случившегося является водитель грузовика. В то же время допрашиваются руководители фирмы, занимавшейся автобусными перевозками.

Сегодня в Вологодской области объявлен траур по погибшим.