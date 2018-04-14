Mitsubishi Lanser. Подушки безопасности и отозванные 4.7 тысяч автомобилей.

Известны причины, по которым будут отозваны около 4,7 тысяч моделей Mitsubishi Lanser.

Скупой платит дважды, это прочувствовали на себе и производители автомобилей марки Mitsubishi Lanser. Начнём с того, что данная новость уже подтверждена на официальном сайте Росстандарта. Причиной этому послужил некачественный нитрат аммония, который добавляли в пиропатроны. Вещество — это совсем не качественное, оно со временем начинает терять все свои свойства, особенно если автомобиль находится в регионах которому свойственна повышенная влажность и перепады температуры. Зачастую патрон просто взрывается, самое страшное, что он может нанести травму пассажирам, если в момент взрыва они будут находиться в автомобиле. Данная акция будет распространяться на автомобиле, которые были реализованны на территории Российской Федирации с июля 2009 года по февраль 2010. Производители или представители в обязательном порядке должны будут известить всех владельце этих автомобилей о данной неполадке, после чего они отправятся на Станцию Технического обслуживания. Есть вариант проверки автомобиля. Для этого вам нужно на портале Росстандарта серить свой VIN-номер. Конечно же самое приятное из всей новости, что все денежные обязательства лягут на плечи производителя автомобиля.