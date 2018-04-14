Часть поселений в Лоухском районе осталась без света из-за аварии

Около 600 человек в трех населенных пунктах на севере республики остались сегодня без электричества.

Аварийное отключение электроэнергии произошло сегодня утром в Лоухском районе. По информации карельского МЧС, место повреждения определено, восстановительные бригады «Карелэнерго» уже работают.

По данным ИА «Республика», без электричества остались шесть поселений в районе на севере Карелии, при этом три населенных пункта подключили к резервному источнику питания. Еще в трех без света остались около 600 человек.