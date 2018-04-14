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Часть поселений в Лоухском районе осталась без света из-за аварии
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Часть поселений в Лоухском районе осталась без света из-за аварии 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Около 600 человек в трех населенных пунктах на севере республики остались сегодня без электричества.
Аварийное отключение электроэнергии произошло сегодня утром в Лоухском районе. По информации карельского МЧС, место повреждения определено, восстановительные бригады «Карелэнерго» уже работают.
По данным ИА «Республика», без электричества остались шесть поселений в районе на севере Карелии, при этом три населенных пункта подключили к резервному источнику питания. Еще в трех без света остались около 600 человек.
По материалам: ptzgovorit.ru
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