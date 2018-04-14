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Авария из четырех автомобилей привела к транспортному коллапсу на Южном мосту
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Авария из четырех автомобилей привела к транспортному коллапсу на Южном мосту 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Из-за массового ДТП организовано реверсивное движение транспорта. Авария с участием четырех автомобилей произошла днем 14 апреля на Южном мосту. Как сообщили ТРК «ГУБЕРНИЯ» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan двигался по направлению въезда в город. Автомобилист допустил столкновение с попутно идущей легковушкой Opel, от удара ее отбросило на встречную полосу, где в это время следовал Renault. Четвертым участником аварии стала Skoda. Медицинская помощь потребовалась пассажирке Opel, женщину госпитализировали в медучреждение. На участке, где произошло ДТП, сотрудники полиции в настоящее время организовали реверсивное движение транспорта. Подробности и обстоятельства аварии выясняются.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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