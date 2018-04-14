Появились фотографии с крупной аварии на Южном мосту 

Правоохранители устанавливают подробности ДТП с 4 автомобилями на Южном мосту. В субботу, 14 апреля, здесь столкнулись Nissan, Opel, Reno и Skoda. Об этом 63.ru сообщили в ГУ МВД по Самарской области. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan, двигаясь в направлении въезда в город в сторону улицы Аврора, допустил столкновение с впереди идущим автомобилем Opel.
— От полученного удара иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с машиной Reno. Затем в нее влетела Skoda, — рассказали в областном главке.
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Opel — 33-летняя женщина. На месте аварии работали сотрудники правоохранительных органов. Полицейские организовали реверсивное движение для проезда других автомобилей.