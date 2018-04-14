«Зебры» не помеха: в центре Балаклавы столкнулись три авто

Nissan и СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости Крым. В поселке Балаклава под Севастополем произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей — Suzuki Lada . Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как пишут пользователи одного из автофорумов, авария произошла на центральной улице Балаклавы, между двумя пешеходными переходами. В результате столкновения автомобиль Nissan вынесло на тротуар.

Информации о пострадавших пока нет, на месте работали врачи скорой медицинской помощи. По данным очевидцев, никто из пешеходов не пострадал.

Причины инцидента неизвестны, однако пользователи соцсетей предполагают, что один из водителей ехал на высокой скорости.