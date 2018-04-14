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Эксклюзивные кадры с места смертельного ДТП с участием пьяного участкового
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Эксклюзивные кадры с места смертельного ДТП с участием пьяного участкового 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Напомним, авария с участием теперь уже бывшего полицейского произошла вечером 9 апреля
По данным областной госавтоинспекции, примерно в 21:00 на 2 км автодороги «Москва-Белгород-Северный въезд в г. Курск» 32-летний водитель иномарки, находясь в состоянии алкогольного опьянения врезался в попутный автомобиль такси. В салоне на момент происшествия находился 39-летний водитель. От полученных травм мужчина скончался на месте. Предполагаемого виновника ДТП с ранениями доставили в больницу. По информации свидетелей случившегося, в результате столкновения его машина загорелась, и мужчина получил ожоги.
Установлено, что водитель иномарки служил в органах внутренних дел в должности участкового уполномоченного полиции УМВД России по г. Курску. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, в настоящее время из органов внутренних дел он уволен по отрицательным мотивам.
На неделе в региональном СУ СК сообщили о том, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. За совершённое преступление мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
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