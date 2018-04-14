Toyota продала в России в первом квартале машин на 39 млрд рублей Оборот с продаж автомобилей марки Toyota на российском рынке в I квартале этого года достиг 39,4 млрд рублей, о чем говорится в исследовании «Автостат Инфо». В марте 2018 года, как отмечают аналитики компании, Toyota продала россиянам машин на общую сумму 16,42 млрд рублей.
Статистика по мартовским продажам на авторынке РФ показывает, что с продажи Toyota RAV4 (реализовано 2741 такой авто) выручка составила 4,6 млрд рублей. Таким образом, этот кроссовер стал самой доходной моделью в российской линейке Toyota. Объем реализации бизнес-седанов Toyota Camry в тот же период составил 2498 ед., а выручка, полученная от продажи такого количества машин, достигла 3,8 млрд рублей. С продажи внедорожников Toyota Land Cruiser (всего 1187 ед.) и Toyota Land Cruiser 200 (509 авто) в марте этого года российские дилеры марки получили соответственно 3,43 и 2,02 млрд рублей. Модель Toyota Fortuner в марте разошлась на рынке в количестве 629 ед., и с продажи такого количества машин продавцам удалось выручить 1,63 млрд рублей. Еще 464,9 млн рублей они выручили с реализации 411 автомобилей Toyota Corolla и 297,9 млн рублей — с продажи 89 внедорожников Toyota Highlander.
Аналитический центр «Автостат Инфо» сообщал ранее, что за I квартал 2018 года российские покупатели потратили на покупку легковых автомобилей 413,8 млрд рублей, включая и 166,8 млрд рублей, израсходованных на эти цели в марте 2018 года.