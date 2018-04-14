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СКР озвучил основную версию причины смертельного ДТП под Вологдой
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СКР озвучил основную версию причины смертельного ДТП под Вологдой 

Авторадио 49 минут назад
Водитель фуры, которого обвиняют в ДТП, произошедшем в Вологодской области, не всегда проходил предрейсовый осмотр, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета. Основная версия причины случившегося — водитель грузовика не справился с управлением в результате экстренного торможения. Авария произошла накануне на перегоне Вологда — Нижняя Ладога федеральной трассы А-114. Пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком. Погибли семь человек, еще трое получили травмы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Сегодня в Вологодской области день траура.
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