Объем продаж автомобилей Nissan в России cнизился в марте 2018 г. на 20,6% по сравнению с тем же месяцем в 2017 г. и составил почти 6,5 тыс. машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Российские дилеры Nissan в марте реализовали 6 тыс. 402 автомобиля — на 20,6% меньше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2018 г. в России было продано 18 тыс. 84 автомобиля Nissan, что на 2,8% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка японской марки составила 4,6%, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса», — говорится в сообщении.
Уточняется, что бестселлером Nissan на российском рынке в марте стал внедорожник Nissan X-Trail, чьи продажи снизились на 33% до 1 тыс. 744 машин. В результате он вошел в топ-25 самых продаваемых легковых автомобилей в России. Второе место занял кроссовер Nissan Qashqai с показателем 1 тыс. 582 реализованные машины, что на 39% ниже показателя годичной давности.