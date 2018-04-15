Продажи автомобилей Nissan в России cнизились в марте на 20,6% — почти до 6,5 тыс. машин

Объем продаж автомобилей Nissan в России cнизился в марте 2018 г. на 20,6% по сравнению с тем же месяцем в 2017 г. и составил почти 6,5 тыс. машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Российские дилеры Nissan в марте реализовали 6 тыс. 402 автомобиля — на 20,6% меньше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2018 г. в России было продано 18 тыс. 84 автомобиля Nissan, что на 2,8% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка японской марки составила 4,6%, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса», — говорится в сообщении.