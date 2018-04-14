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На Старой Сортировке Mercedes протаранил светофорный столб
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На Старой Сортировке Mercedes протаранил светофорный столб 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На улице Таватуйской в субботу днём в светофорный столб врезался Mercedes-Benz, водитель которого двигался в сторону Серовского тракта. Автомобиль оказался серьёзно разбит: у него смяло бампер и капот. От удара также пострадал светофор. Он оказался сорван с креплений и повис над проезжей частью на нескольких проводах.
— Светофор висит в воздухе, — рассказал очевидец. — Машины под ним проезжают, может свалиться на крышу.
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