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На КАД женщину зажало между фургоном и внедорожником в ДТП из 5 машин. Фото
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На КАД женщину зажало между фургоном и внедорожником в ДТП из 5 машин. Фото 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
На внутреннем кольце КАД в Дачном произошла серьёзная авария. Внедорожник «Хёндай» «догнал» и столкнулся с впереди движущимся "Рено". А затем оба въехали в стоящий фургон «Валдай». Судя по данным очевидцев, от двойного удара «Рено» буквально сплющило.
По данным отдела пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в аварии пострадала женщина-водитель французского автомобиля. В тяжёлом состоянии её госпитализировали.
Авария произошла в 11:40 на 78 км внутреннего кольца КАД. По данным "Яндекс. Пробки" на 13:45 на кольцевой в районе ДТП наблюдается затор длиной 3 км.
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