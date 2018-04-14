На КАД женщину зажало между фургоном и внедорожником в ДТП из 5 машин. Фото

На внутреннем кольце КАД в Дачном произошла серьёзная авария. Внедорожник «Хёндай» «догнал» и столкнулся с впереди движущимся " Рено ". А затем оба въехали в стоящий фургон «Валдай». Судя по данным очевидцев, от двойного удара «Рено» буквально сплющило. По данным отдела пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в аварии пострадала женщина-водитель французского автомобиля. В тяжёлом состоянии её госпитализировали. Авария произошла в 11:40 на 78 км внутреннего кольца КАД. По данным " Яндекс . Пробки" на 13:45 на кольцевой в районе ДТП наблюдается затор длиной 3 км.